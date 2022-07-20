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Tarkan müjdeyi verdi! Yeni şarkı geliyor
“Geççek” şarkısıyla gündeme damga vuran Tarkan, sosyal medya hesabından yeni bir şarkı yaptığını "Yine geri sayım başladı… Yine beni heyecanlar sardı" sözleriyle duyurdu.
Kültür - Sanat 20.07.2022, 19:55 21.07.2022, 10:24 Emrah
Megastar Tarkan, milyonların beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan, yeni şarkı çıkaracağını açıkladı.
Tarkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
"Yine geri sayım başladı… Yine beni heyecanlar sardı"
Tarkan paylaştığı fotoğrafla şarkının adını da duyurdu. ‘Yap Bi Güzellik’ adlı şarkının ne zaman çıkacağı ise belli değil.
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