Tarkan müjdeyi verdi! Yeni şarkı geliyor

Megastar Tarkan, milyonların beklediği haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Tarkan, yeni şarkı çıkaracağını açıkladı.

Tarkan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:

"Yine geri sayım başladı… Yine beni heyecanlar sardı"

Tarkan paylaştığı fotoğrafla şarkının adını da duyurdu. ‘Yap Bi Güzellik’ adlı şarkının ne zaman çıkacağı ise belli değil.



