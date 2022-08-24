'Sürprizlerim bitmez' diyerek duyurdu

Son olarak Nevşehir, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser veren sanatçı Işın Karaca, "Turneden ancak fırsat bulup albümün 2.klibini çektik. Konserler ve projeler tüm hızıyla devam ediyor. Ben de sürprizler bitmez, çok şasıracaksınız" diyerek merak uyandırdı.