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'Sürprizlerim bitmez' diyerek duyurdu
"Sen Ben Aşk" albümü ile adından söz ettiren Işın Karaca, konser maratonuna devam ediyor. Karaca, sevenlerini heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 24.08.2022, 11:19 24.08.2022, 12:22 arif hür
Son olarak Nevşehir, İstanbul ve Kıbrıs'ta konser veren sanatçı Işın Karaca, "Turneden ancak fırsat bulup albümün 2.klibini çektik. Konserler ve projeler tüm hızıyla devam ediyor. Ben de sürprizler bitmez, çok şasıracaksınız" diyerek merak uyandırdı.
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