Sürpriz klip! Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne çıkıp...

Daha önce “Yarınım Yok” adlı şarkısıyla 50 milyondan fazla dinlenen Giray, yeni şarkısı için bol efektli, oldukça maliyetli ve sıra dışı bir video klip çekti. Bir çok ünlü fenomenin bulunduğu video klipte Giray bir ilki de gerçekleştirdi. Giray, serinin son video klibini zirvede bitirdi.

"İNANILMAZ BİR MANZARA VAR"

“Yorumlarla şarkı” adını verdiği serinin son video klibini yayınlayan müzisyen ve fenomen Kaya Giray, 329 metre yüksekliği olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne çıkan ilk sivil oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinden izin alarak klip çekimi yapan Giray, “6 yıl önce başlattığım viral olan takipçilerimin yorumları ile şarkı yapma serimin final videosu olarak seriyi zirvede bitirmek istedim. Türkiye’nin en yüksek yapısının zirvesine çıktım. Yukarıda inanılmaz güzel bir manzara var, tüm İstanbul'u görebilmenin heyecanını yaşadım. Köprünün zirvesinde video klip çeken ilk kişiyim” dedi.

DENEYİMİNİ ANLATTI

Deneyimlerini paylaşan Giray, “Personellerin rüzgâr hızı ve meteoroloji hesaplamaları sonrası yukarı çıktık çünkü bazı hava koşullarında ve bulut yoğunluklarında köprünün tepesinde paratoner olduğu için yıldırım düşme riski bulunuyor.

Bu yüzden bizi çıkarmadan önce bu tehlikenin olmadığından emin oldular. Tüm hesaplamalardan sonra koruma kıyafetlerimizi kuşanıp önce araçla köprünün alt ayağına götürdüler ve oradan şifreli bir kapıdan köprünün ayağına giriş yaptık. Oradan çok sesli ve her yeri çelik kaplı, kapalı 3 kişilik dar bir asansör ile 8 dakika boyunca 285. Metreye kadar yanımızda bir personel ile çıktık ve 285. metrede asansörden indik.

2 tane gemici merdiveninden 15 metre boyunca tırmandık. Köprünün ana kablosunu tutan semere ulaştıktan sonra oradaki bir kapıdan zirveye ulaştık. Benim için inanılmaz bir deneyimdi” diye konuştu.