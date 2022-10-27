Su Soley ile Tuna Kiremitçi Bir Araya Geldi

Sözü ve müziği Tuna Kiremitçi'ye ait ''İkimizden Konuşalım'' şarkısının kaydı için stüdyoda bir araya gelen Su Soley ile Tuna Kiremitçi, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Kiremitçi ve Soley’in birlikte gerçekleştirdikleri düet çalışması, 11 Kasım Cuma günü Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle yayınlanacak.