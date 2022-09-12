Stanley Kubrick İstanbul Sinema Müzesi'nde

New Yorklu yönetmen Stanley Kubrick'in (1928-1999) tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunacak olan sergi, izleyicinin Kubrick'in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayacak. Kubrick’in çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerine derinlemesine bir bakış sunacak. Stanley Kubrick sergisinin küratörlüğünü, İstanbul Sinema Müzesi Küratörü Zihni Tümer ve Alman Film Müzesi Küratörleri Hans-Peter Reichmann & Tim Heptner yapacak.





İstanbul Sinema Müzesi'nin sergiye özel tasarlanmış 3. ve 4. katlarında özel efektler, modeller ve etkileşimli alanlarıyla sanatçının mekan ve sinema bağlamında yaratıcılığını gözler önüne serecek. Kubrick'in 1940'larda Look dergisiyle başlayan ilk sanatsal adımlarından son filmi olan Eyes Wide Shut'a kadar 16 filmini kronolojik bir sunumla izleyiciyle buluşturacak olan sergi, sanatçının hiç çekilmemiş veya başka yönetmenler tarafından çekilen Yapay Zeka, Napoleon ve Savaş zamanı Yalanları projelerini de ilk kez İstanbul izleyicisiyle buluşturacak. Kubrick'in başyapıtı sayılan 2001:Space Odyseey filminin özgün tasarımından esinlenilmiş deneyim alanında orijinal aygıt, giysi ve modeller sunulacak.





“Stanley Kubrick” sergisi, Alman Sinema Müzesi (Deutsches Filmmuseum) tarafından Christiane Kubrick, Jan Harlan ve Londra Sanat Üniversitesi Stanley Kubrick Arşivi işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Warner Bros. Entertainment Inc., Sony-Columbia Pictures Industries Inc., Metro Goldwyn Mayer Studios Inc., Universal Studios Inc., and SK Film Archives LLC. destekleriyle hayata geçirilmiştir.





T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Sinema Müzesi tarafından gerçekleştirilecek olan sergi, 1 Ekim tarihinde izleyiciyle buluşacak.