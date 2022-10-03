Son Dakika
Soner Sarıkabadayı zirvede
Soner Sarıkabadayı, son şarkısı "Kendileri" ile Trendler Listesi'nde zirveye yerleşirken, YouTube Music'te hit şarkıların yer aldığı 'Flaş' listesinin kapak yıldızı oldu.
Kültür - Sanat 03.10.2022, 20:06 04.10.2022, 09:22 Emrah
23 Eylül’de müzikseverlerle buluşan Soner Sarıkabadayı’nın yeni şarkısı “Kendileri” Youtube Trend Müzik Listesinde ilk sıraya yerleşti.
1.5 milyonun üstünde görüntüleme alan şarkıya yapılan yorumlardan anlaşıldığı üzere Soner Sarıkabadayı zirveyi hak etti. Kullanıcılar, Kendileri ve Soner Sarıkabadayı hakkında: “Her zerresi kalite kokuyor”, “Nadir bir sanatçı”, “Başarı tesadüf değildir”, “Sesi huzur verici”, “Piyasayı ayakta tutan adam” gibi yorumlarda bulundular.
Soner Sarıkabadayı tarafından ilk sıraya sabitlenen, aynı zamanda şarkının nakaratı olan "Ömrüm olur kendileri" yorumu ise 1.1 B beğeni ve 101 yanıt aldı.
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