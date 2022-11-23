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Skapova'dan Sahnede Kutlama
Türk rock müziğin iddialı gruplarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Skapova, ilk yılını sahnede sevenleriyle birlikte kutladı. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 23.11.2022, 11:19 23.11.2022, 12:02 arif hür
Hızlı yükselişiyle Türk Rock Müziği'ndeki büyük bir boşluğu dolduran Skapova, Ankara, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde biletleri tükenen ve yoğun ilgi ile karşılandıkları konserlere imza attı.
İlk albümü 'Ben Senden Vazgeçtim' ile kitlesini büyüten ve milyon dinlenen şarkılara imza atan grup, konserlerine ara vermeden devam edecek.
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|24
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|24
|6. Kayserispor
|14
|23
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|13
|8
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|P
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|33
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|13
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|13
|22
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|13
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|20
|9. Sakaryaspor
|14
|19
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|14
|18
|11. Bandırmaspor
|13
|18
|12. Adanaspor
|14
|17
|13. Göztepe
|13
|17
|14. Tuzlaspor
|13
|15
|15. Erzurumspor
|13
|14
|16. Altınordu
|13
|12
|17. Ö.K Yeni Malatya
|14
|10
|18. Gençlerbirliği
|13
|7
|19. Denizlispor
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
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|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
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|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
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|15
|18
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|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4