Skapova'dan Sahnede Kutlama

Hızlı yükselişiyle Türk Rock Müziği'ndeki büyük bir boşluğu dolduran Skapova, Ankara, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde biletleri tükenen ve yoğun ilgi ile karşılandıkları konserlere imza attı.

İlk albümü 'Ben Senden Vazgeçtim' ile kitlesini büyüten ve milyon dinlenen şarkılara imza atan grup, konserlerine ara vermeden devam edecek.