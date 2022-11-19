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Sıfırıncı Gün İçin Geri Sayıma Geçildi
Oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Berk Cankat, Naz Çağla Irmak, Sarp Akkaya, Uğur Uzunel ve Savaş Özdemir gibi isimlerin yer aldığı Sıfırıncı Gün dizisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Dizinin tanıtım çekimleri önümüzdeki hafta yapılacak. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 19.11.2022, 15:37 19.11.2022, 16:11 arif hür
Yapımcılığını Acun Medya'nın yaptığı, yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu, senaryosunu Atasay Koç'un yazdığı Sıfırıncı Gün'ün tanıtım çekimleri haftaya yapılacak.
Sırtlan ve Ejder karşı karşıya!
Sıfırıncı Gün adlı dizide usta aktör Savaş Özdemir, 'Sırtlan' karakterini, Yiğit Özşener ise 'Ejder' karakterini canlandıracak.
İki büyük kartel arasında yaşanan olayların anlatılacağı dizinin oyuncu kadrosunda Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Berk Cankat, Yiğit Özşener, Damla Colbay, Sarp Akkaya, Uğur Uzunel, Çağla Irmak, Esra Ruşan, Turgay Tanülkü, Adnan Biricik ve Demir Karahan gibi isimler yer alıyor.
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