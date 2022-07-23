Şeyma Korkmaz'ın yeni dizisi belli oldu

İtalya’da sete çıkan ve Venedik’te çekimleri son hız devam eden dizinin kadrosuna ekranın sevilen yüzü Şeyma Korkmaz dahil oldu. Başarılı oyuncu, Sude karakteri ile

hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı senaryosunu ise Özgür Evren Heptürk’ün kaleme aldığı “Bir Küçük Gün Işığı” yeni sezonda atv’de izleyici ile

buluşacak.

