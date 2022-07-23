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Şeyma Korkmaz'ın yeni dizisi belli oldu
Yapımını NGM’nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk’ün üstlendiği atv’nin heyecan yaratan yeni projesi “Bir Küçük Gün Işığı” kadrosuna sevilen bir isim daha eklendi.
Kültür - Sanat 23.07.2022, 20:31 25.07.2022, 09:59 Emrah
İtalya’da sete çıkan ve Venedik’te çekimleri son hız devam eden dizinin kadrosuna ekranın sevilen yüzü Şeyma Korkmaz dahil oldu. Başarılı oyuncu, Sude karakteri ile
hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yönetmenliğini Emre Kabakuşak’ın yaptığı senaryosunu ise Özgür Evren Heptürk’ün kaleme aldığı “Bir Küçük Gün Işığı” yeni sezonda atv’de izleyici ile
buluşacak.
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