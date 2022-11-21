Selin Times Meydanı'nda

"Cool" şarkısının 4 farklı versiyonunu yayımlayan Selin, aynı hafta eş zamanlı olarak hem Sezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı ''Bu Gece''yi coverladı hem de Romanyalı şarkıcı Roxen ile "Enemies" isimli şarkıda düet yaptı.

Roxen ile gerçekleştirdiği ve Warner Music Poland & Global Records ortak çalışması olan "Enemies"e vokal performansının yanı sıra söz yazarı ve besteci kimliğiyle de dahil olan Selin, güzel bir başarı yakalayarak Spotify'ın Times Meydanı'ndaki reklam alanında boy gösterdi.

Üst üste yayımladığı projeler ile geniş bir kitleye hitap eden Selin, Son Arzum ile başlayan Nostalgia Sessions EP'sine bir şarkı daha ekleyerek Sezen Aksu'nun Bu Gece şarkısını kendine has yorumu ile seslendirdi.

"ZEVK ALARAK HAZIRLADIM"

Selin, ''Bu Gece'' ile ilgili duygularını ise şu sözlerle dile getirdi:

"Bu şarkı hem arkadaşlarım arasında çok dinlenilen hem de ailemin zamanında çokça dinlediği bir çalışma. Şarkının vokal tekniği ve söyleyiş tarzı sıradışı. Zor bir şarkı olmasına rağmen zevk alarak hazırladığım bir çalışma oldu.

Aynı zamanda prodüktörlüğünü babam üstlenirken, bu süreç benim için çok daha eğlenceli ve öğretici oldu. 90'lara imza atmış olan bu değerli şarkının umarım hakkını verebilmişimdir.''