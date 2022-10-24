Selcan Asyalı'dan 'Ödüm Kopuyor' Sürprizi

Yeni şarkısı hakkında konuşan Selcan Asyalı, “Ödüm Kopuyor'u yıllardır sahnelerde severek okuyordum. Müzik sektörüne ilk adım attığım günden beri hep aklımda olan bir projeydi, sonunda muradıma erdim. İnşallah müzikseverlerde benim kadar dinlemekten keyif alırlar" dedi.

"Ödüm Kopuyor" Mustafa Özen yönetmeliğinde yaklaşık 10 saatlik bir çalışma ile kliplendirildi.

Yılların eskitemediği şarkının yeni aranjesi Erhan Bayrak imzası taşıyor.