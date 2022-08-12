Flaş HaberTakside Tacize Uğradığını Açıkladı!
Son Dakika
Seksendört'ten Müjdeli Haber Geldi
Türk rock müziğine damgasını vuran efsane grup Seksendört, 3 yıllık bir aranın ardından kuruluş kadrosu ile tekrar bir araya geliyor. Seksendört çok yakında yayımlayacakları 3 yeni şarkının yanı sıra Eylül sonunda dönüşlerini kutlayacakları büyük bir konserin de müjdesini verdi. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 12.08.2022, 16:05 12.08.2022, 17:01 arif hür
Pandeminin hemen öncesinde solo projelerini gerçekleştirmek üzere 3 yıllık bir ara veren Seksendört, gitarda Arif Erdem Ocak, bas gitarda İsmail Okan Özen, davulda Serter Karadeniz ve vokalde Tuna Velibaşoğlu'nun bulunduğu ilk kadronun tekrar bir araya gelmesi ile sevenlerine büyük bir sevinç yaşattı.
ŞARKILAR HAZIRLIK AŞAMASINDA
Özlenen şarkılarıyla konserlere hızlıca dönmeyi planlayan grup, bir yandan da kayıtları yurt dışında gerçekleşen üç yeni şarkı hazırlıyor.
KONSER MÜJDESİ
Türkiye'nin en iyi performans gruplarından biri olarak görülen Seksendört, sosyal medya hesaplarından duyurdukları geri dönüşlerini büyük bir konserle kutlamayı planlıyor.
29
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|1
|3
|2. Alanyaspor
|1
|3
|3. Trabzonspor
|1
|3
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Beşiktaş
|1
|3
|6. Galatasaray
|1
|3
|7. Fenerbahçe
|1
|1
|8. Ümraniye
|1
|1
|9. Gaziantep FK
|1
|1
|10. Sivasspor
|1
|1
|11. Ankaragücü
|1
|1
|12. Konyaspor
|1
|1
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Giresunspor
|1
|0
|15. Antalyaspor
|1
|0
|16. Kayserispor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|1
|0
|19. Kasımpaşa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0