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Sefo “Beni Beni” dedi!
Reggaeton tarzı şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Sefo, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Kültür - Sanat 24.11.2022, 17:47 26.11.2022, 11:00 Emrah
Söz ve müziği kendisine ait olan Beni Beni isimli şarkının düzenleme çalışması her zamanki gibi Aerro tarafından yapıldı. Caner Güneysu’nun gitarıyla eşlik ettiği şarkı Sefo’nun önceki işlerini aratmayacak bir seviyeye ulaştı.
Başarılı soundlarıyla müzikseverlerin beğenisini kazanacak şarkı:
"Geçemiyorum o köprüleri / Sanırdım tecrübeliyim
Oynadım görünmezi / Dünyaya karşı ben hep şüpheliyim"
Gibi sözleriyle öne çıkıyor.
Şarkının mixleri yine Aerro’ya emanetken mastering çalışmasını Gkg Mastering üstleniyor.
Ve dikkat! Birlikte harika işlere imza atan Sefo ve Aerro ikilisinin yeni şarkısı, 3TR6AP2 & El Turco Records ortak yapımıyla 25.11.2022 Cuma günü tüm dijital platformlarda yerini alıyor. Kaçırmayın!
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