Sahneye mesir macununu attılar 

Hava muhalefeti dolayısıyla Atatürk kapalı spor salonunda gerçekleşen konserde binlerce öğrenci sınav stresini bir yana bırakıp Akçıl ile doyasıya eğlendiler. Konserin ilerleyen dakikalarında "İlk defa bir konserde bu kadar yoruluyorum resmen enerjim kalmadı" diyen Sinan Akçıl'a Celal Bayar üniversitesi öğrenciler mesir macunu ile cevap verdiler ve sahneyi adeta macun yağmuruna tuttular. Gelen macunlardan birini yiyen Akçıl "Size helal olsun sahneye telefon ve başka şeyler atmaya son artık sahneye yöresel ürünler atın" diyerek konserine devam etti.

Konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçıl çok güzel bir konserdi yine öğrenciler ile bir araya geldik onlarla vakit geçirdik onlarla birlikte olmak hoşuma gidiyor dedi. Kendi üniversite yıllarından da bahseden Akçıl okulda zamanımın çoğunu müzik odasında geçirirdim düşünüyorum da o zamanlar Michael Jackson’ın bir anda içeriye girip dans ederek beni alıp götürmesi hoşuma giderdi.

GÜNSELİ KATO BENCE KENDİSİ KADIN DEĞİL

Son günlerin polemiği haline gelen Günseli Kato nun açıklamalarının hatırlatılması üzerine ‘ olabilir mi öyle birşey bence onu söyleyen kendisi kadın değil ki kadınların bu söylediklerini ne kadar üzüleceğini tahmin edememiş. Kadın çocuğu olsa da olmasa da annelik iç güdüsü vardır içinde bir çocuğu evlat edinerek de ona annelik yapabilir’ diyerek kato yu sert dille eleştirdi.