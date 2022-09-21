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Sahnede Mücevher Şov! Fiyatı Dudak Uçuklattı
Mücevher Fuarı'nın gala gecesinde konser veren Harika Esra Çetin, sahneye 2,5 milyon TL değerindeki takıyla çıktı. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 21.09.2022, 11:48 21.09.2022, 12:04 arif hür
Gaziantep'te düzenlenen 16. Ortadoğu Altın Mücevher ve Gümüş Fuarı'nın gala gecesinde sahne alan Harika Esra Çetin, hem göze hem kulağa hitap etti. Harika Esra Çetin, sahneye 2,5 milyon TL değerindeki altın takılarla çıktı.
ALBÜM MÜJDESİ
Uzun yıllardır İzmir'in ünlü mekanlarında sahne alan Harika Esra Çetin, 2014 yılında Deli Sevdam adlı albümünü çıkardığı Özdemir Plak ile yeniden anlaştığını yeni albümünü de yakında çıkaracağını açıkladı.
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|7
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|6
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|O
|P
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|6
|18
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|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
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|12
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|6
|11
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|6
|10
|8. Real Sociedad
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|10
|9. Valencia
|6
|9
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|5
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|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
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