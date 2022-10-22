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Sahnede Ebru Gündeş Fırtınası Esti!

Adı bir süredir Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılan şarkıcı Ebru Gündeş, önceki akşam Günay Restaurant'ta sahne aldı.

Kültür - Sanat 22.10.2022, 13:49 22.10.2022, 16:26 arif hür
Sahnede Ebru Gündeş Fırtınası Esti!

Rezervasyonları günler öncesinden tükenen konserde sahne alan Ebru Gündeş, Elie Saab imzalı siyah elbisesi ve sevilen şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

12 Ekim 1974 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Ebru Gündeş aslen Gazianteplidir.

İlk öğrenimini Ankara Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nda, orta öğrenimini İstanbul Sefaköy Lisesi'nde okudu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle liseden sonra okumadı. Konfeksiyon atölyesinde çalışarak iş hayatına atıldı.

Ebru Gündeş'in ses yeteneğini ilk keşfeden annesi Müjgan Ayvazoğlugil oldu. 1989 yılında bir aile dostu, sesinin güzelliğini görerek onu ve annesini Raks Neşe Müzik'in ortağı Neşe Demirkanat ile tanıştırdı. Ebru Gündeş'in sesini dinlediğinde büyülenen Neşe Demirkanat, onu prodüktör Koral Sarıtaş ve Selçuk Tekay ile çalışmasını sağladı.

1991 yılında Emel Sayın'ın vokalistliğini yaptı.

1993 yılında ilk albümü 'Tanrı Misafiri' müzik piyasasında büyük ilgi gördü. Henüz 19 yaşında olmasına karşın güçlü sesi dikkat çekti. İlk albümünde 1 milyon 250 bin satış rakamı elde etti.

1998 yılında altıncı albümü 'Dön Ne Olur'u piyasaya çıkardı. Albüm yine en çok satan albümler arasında yerini aldı. Fakat ünlü şarkıcı, 1999 yılında 'Dön Ne Olur' albümünün basın tanıtımı sırasında bayılarak yere düştü. Albüm tanıtımı yarıda kalan Ebru Gündeş, 1 Aralık 1999 günü beyin kanaması teşhisiyle yattığı hastanede iki önemli ameliyat geçirdi. 16 Aralık 1999 tarihinde taburcu oldu ve sağlığına kavuştu.

Aynı albümde yer alan 'Sen Allah'ın Bir Lütfusun' şarkısının klibinde Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Uche Okechukwu ile rol aldı.

Bir yıllık bir dinlenme döneminin ardından ilk konserini 11 Mart 2000 tarihinde Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi ve konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği'ne bağışladı.

2013 yılından itibaren 'O Ses Türkiye' adlı müzik yarışma programında jüri üyeliği yaptı.

EBRU GÜNDEŞ ÖZEL HAYATI
1974 doğumlu olan Ebru Gündeş, 2021 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

1990-1993 yılları arasında Hamdi Vardar, 2002-2003 yılları arasında avukat Ömer Durak, 2010-2021 yılları arasında iş insanı Rıza Sarraf ile evli kaldı.

Ebru Gündeş 1.60 metre boyunda, 55 kilo ve terazi burcudur.

Kaynak: SNOB MAGAZİN
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