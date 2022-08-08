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Sahnede Dansöz Oynattı!
Piyasaya sürdüğü hit şarkılarla adından sıkça söz ettiren ve kendine has tavırlarıyla bilinen Bedük, İstanbul Festivali’nde sevenleriyle buluştu. Bedük, sahnesinde dansöz oynattı. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 08.08.2022, 14:23 08.08.2022, 15:20 arif hür
Pandemi döneminde sevenlerine, “Pandemi bitsin İstanbul’da dans edeceğiz. Pandeminin bitişini İstanbul’da kutlayacağız.” diyen sanatçı Bedük, sözünde durarak “Oynayalım” adlı şarkısında sahnesine dansöz çıkarttı.
Gece boyunca enerjisi ve sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Bedük, sözünü tutarak sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.
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