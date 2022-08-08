Sahnede Dansöz Oynattı!

Pandemi döneminde sevenlerine, “Pandemi bitsin İstanbul’da dans edeceğiz. Pandeminin bitişini İstanbul’da kutlayacağız.” diyen sanatçı Bedük, sözünde durarak “Oynayalım” adlı şarkısında sahnesine dansöz çıkarttı.

Gece boyunca enerjisi ve sahne performansıyla izleyenleri kendine hayran bırakan Bedük, sözünü tutarak sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti.