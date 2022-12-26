Prof. Dr. Nesligül Yıldırım'dan "Tıp Hukuku Ekseninde Hak Ve Yükümlülükler"

Kitabın yazılış amacı, sağlığın geliştirilmesi ve teşviki için hak ve yükümlülükler bilincinin, hasta, sağlık çalışanları ve idare penceresinden oluşturulmasına katkıda bulunmaktır.

Kitapta, ilgili mevzuat hükümlerine ve yargı kararlarına kapsamlı bir şekilde yer verilerek, sorumluluk kavramının dayanak noktaları gösterilmeye çalışılmıştır. Ortaya çıkan uyuşmazlıklarda hasta ve yakınlarının iddiaları ve sağlık çalışanlarının savunmalarına karşılık yargının verdiği gerekçeli kararlara ilişkin örnekler verilerek okuyuculara hukuki bakış açısı kazandırılmak istenmiştir.

Ayrıca sağlık hakkı ve hasta haklarının uluslararası düzlemde gelişmesine yön veren Evrensel İnsan Hakları Bildirisi, Lizbon Bildirisi gibi uluslararası bildiriler de aktarılmak suretiyle dünyanın konuya verdiği önem vurgulanmıştır.





NESLİGÜL YILDIRIM KİMDİR?

Nesligül Yıldırım, 2000 yılında Hacettepe Tıp Fakültesi’ni dereceyle bitirdi. 2005 yılında Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kardiyoloji uzmanlık eğitimini tamamladı. 2007 yılında doçent, 2013 yılında profesör oldu. Türk Kardiyoloji Derneği tarafından 2010 yılında ‘kardiyoloji alanında geleceğin en genç liderleri’den biri olarak seçildi. 2012 yılında Londra’da Imperial College’da ekokardiyografi ile ilgili çalışmalarda bulundu. 2013 yılında Almanya’da Avrupa’nın en önemli kalp yetmezliği merkezlerinden biri olan Heart and Diabetes Center North Rhine-Westphalia Hastanesi’nde görev yaptı. 2015 yılında Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencilerine kardiyoloji dersleri verdi. Yıldırım, Hukuk ile tıbbın kesişim noktasında tıp hukuku alanında çalışmalarına devam etmektedir.

