Poyraz Deniz Genç: Yunus Emre’yi Oynamak Bir Oyuncu İçin Lütuf

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, İstanbul Tarihi Türk Müzik Topluluğu, Pera Güzel Sanatlar Akademisi, Kafkas Akademisi'nin iş birliğiyle hazırlanan, Devlet Halk Dansları Topluluğu’nun sahneye taşıdığı "Derviş- Yunus Emre" görkemli, estetiğiyle dikkat çeken müzikli, danslı bir gösteri olarak Yunus Emre'nin şiirleri, sinevizyon ile desteklenmiş görseller, müzik ve dans performansı ile bütünlük buluyor. Yıldız Çankaya'nın yönetmenliğini yaptığı "Derviş" etkileyici koreografisi, dansları, kostümleri, ışığı, sinevizyon görüntüleri ve Yunus Emre'yi oynayan Poyraz Deniz Genç'in etkileyici performansı ile dikkat çekiyor.





Poyraz Deniz Genç 'in Yunus Emre karakteri ile kurduğu bağ ve ruh hem sinevizyon hem de sahnede yüreğe işler nitelikte etkileyici olarak seyirciyle buluşuyor. Genç canlandırdığı Yunus Emre rolüyle ilgili olarak şöyle konuştu: Yunus Emre kültürümüzün en önemli tasavvuf ve halk şairi temsilcilerinden biri. Tasavvuf felsefesi ile şiirin en anlamlı dizelerini içsel yolculuğunda bulan Yunus Emre'yi oynamak benim için çok özel. Onun ruhu ile içsel yolculuğunda anlam arama çabası ve bunlardan yola çıkarak nedensellik çerçevesinde kurduğum bağ büyüleyici. Yunus Emre'yi anlamak aslında çok basit. Çünkü çok güçlü bir dil ve duygu ile yazılan şiirler, dilinin gücü, bize diğer bütün yazarlar, bilginler ve felsefecilerden daha etkin şekilde işliyor. Yunus'u hissetmek ise zor kısmı aslında... Yolculuk burada başlıyor... Bu çok özel... Bunu anlatmaktan çok içinizde yaşamak ve hissettmek çok farklı. Onun hal ve ruh durumunu kendi içsel yolculuğunuzda ortaya çıkarmak çok özel bir duygu ve bunu seyirciye geçirebilmek, aktarabilmek çok özel ve güzel. Gurur verici ve bir oyuncu için lütuf.

Yaklaşık bir buçuk saat süren gösteri sonunda sahneye çıkan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı İskender Pala, şöyle konuştu: "Az evvel arkadaşlarımız benim kelimelerime ruh kattı, can verdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve kutluyorum. Yunus'un (Emre) ruhu bugün burada bizden haberdar olmuştur diye düşünüyorum. 700 sene önce yazılan az evvel sahnede okunan şiirleri sanırım hepiniz anladınız. 700 senedir Yunus Emre, bize hiç durmadan bir şeyler söylüyor. Kaç yüzyıl içinde kaç nesil geldi, geçti. Ben zannediyorum ki sizleri görünce Yunus, 700 sene önce bir satranç oynadı, şimdi 'mat' diyor."