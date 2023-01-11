Son Dakika

"Paraya Hayır" İçin Görkemli Gala

Fransa’da uzun süre başarı ile sahnelenen ‘Paraya Hayır!’ (Non L’Argent!) adlı oyun, Uygur Sanat Tiyatrosu yapımıyla, bu kez tiyatronun ustalarının da katıldığı görkemli bir galayla sanatseverlerle buluştu.

Kültür - Sanat 11.01.2023, 19:05 11.01.2023, 19:56 Emrah
"Paraya Hayır" İçin Görkemli Gala

Fişekhane Ana Sahne’de gerçekleşen‘Paraya Hayır!’ adlı oyunun gala gösteriminde, Uygur Ailesi’nin yanı sıra; Halil Ergün, Zihni Göktay, Suna Keskin, Ayşe Kökçü, Ahmet Sezerel, Ferdi Akarnur, Anta Toros, Zeynep Tedü, Eylem Şenkal, İpek Tanrıyar, Ayşe Tolga, Yeşim Akıncı, Emine Ün,  Nihan Mutlu Üçkardeşler, Şenay Araç Demir, Bennu Yıldırımlar, Ahmet Bayar, Alper Atak, Oya Anlar Onat, Nuray-Nadir Güllü gibi çok sayıda isim bir araya geldi.

Uygur Sanat Tiyatrosu kurucuları Filiz ve Süha Uygur çifti tüm konukları kapıda karşılarken, salon kapasitesinin üstünde seyirci gelmesi üzerine, ek sandalyelerle izleyicilere yer açıldı.
Galaya katılan isimlerin arasında yer alan Halil Ergün, ''Benim için çok önemli insanların davetlisi olarak katıldım. Uzun bir süredir tiyatro oyunlarını takip edemiyordum ama artık kaçırmayacağım. Çok güzel oyunlar sahneleniyor, o yüzden mutluyum.'' dedi. 

ZİHNİ GÖKTAY: BU ZAMANDA TİYATRO YAPMAK ŞÖVALYELİKTİR

Oyunu izlemeye Ayşe Kökçü ve Ahmet Sezerel'le birlikte katılan Türk tiyatrosunun önemli ismi Zihni Göktay, oyun öncesi gazetecilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. .Göktay, ''Güzel bir oyun, güzel bir mekan. Böyle güzel oyunların sahnelendiğini görmek bizleri gururlandırıyor. Alkışları bol olsun.'' dedi. Merhum oyuncu Dedesinin adını taşıyan Nejat Uygur'un da tiyatro oyununda sahne aldığı hatırlatılan Göktay, ''Çok duygulanıyorum. Nejat abiyle aynı sahneyi paylaşamadım ama onun emaneti olan oyunlarda yer aldım. Şu an torununu izleyecek olmakta beni duygulandırıyor.'' dedi. Son zamandaki tiyatro oyunlarını değerlendiren Zihni Göktay, ''Böyle bir zamanda tiyatro yapmak şövalyeliktir. Torunum yaşındaki gençlere gıptayla bakıyorum. Biz maddi olarak olamasak da, manevi olarak arkalarındayız.'' dedi. 

USTANIN ELİNİ ÖPTÜLER

Flavia Coste’nin yazdığı, Tolga Yeter’in yönettiği oyunda; Romina Özipekçi, Giray Ayla, Nejat Uygur ve Tara Tokel rol alıyor.  Oyuncular ‘Bizler tiyatronun ustalarının önünde oynadığımız için hem gururlu hem de son derece heyecanlıyız. Bizim için tarihi anlar diyebiliriz’ ifadelerini kullanırken sahneye çıkan usta oyuncu Zihni Göktay, tüm ekibi tek tek tebrik edip tiyatro severlere de teşekkür etti.  Tüm ekibin usta oyuncunun tek tek elini öpmesi ise salondan büyük alkış aldı..
Oyunda lotodan çıkan büyük ikramiye sonrası; aile içindeki çekişmeler, planlar ve davranışlar, günümüz şartlarını yakından ilgilendiren bir içerikle komedi olarak sahneye taşınıyor.

ÇOCUK TİYATROSU NEJAT UYGUR’UN VASİYETİYDİ!

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Süha Uygur; “Yetişkin oyunu olarak “Paraya Hayır” bizim dördüncü oyunumuz. Uygur Sanat Tiyatrosu çocuk oyunlarıyla da öne çıkan bir tiyatro.  Bunun nedeni ; rahmetli babamız Nejat Uygur’un vasiyeti olması. Babam ölmeden evvel hastane odasında elimi tutarak  bana çocuk tiyatrosu kurmamı  vasiyet etmişti, o gün eşim Filiz’e ‘Hemen bir çocuk tiyatrosu kuruyoruz’ demiştim. Biz dünyanın en büyük projesini de yapsak, her yıl babamın vasiyetini yerine getirerek, çocuk oyunları sahneye koyacak ve sahneden çocukların  alkışların babama ulaşmasını sağlayacağız’ dedi. Filiz Uygur ise eşinin sözlerine bir ilave yaparak, ‘Bu arada sergilediğimiz tüm çocuk oyunlarının pedagog denetiminden geçtiğini de özellikle belirtmek isterim’ dedi.
 

#halil ergün #Zihni Göktay #Suna Keskin #Magazin #Snobmagazin
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 17 39
2. Fenerbahçe 17 35
3. Başakşehir 17 34
4. Adana Demirspor 17 30
5. Beşiktaş 16 29
6. Trabzonspor 17 29
7. Konyaspor 17 27
8. Alanyaspor 18 24
9. Kayserispor 17 23
10. Karagümrük 17 20
11. Gaziantep FK 17 19
12. Ankaragücü 17 19
13. Giresunspor 17 19
14. Kasımpaşa 17 18
15. Antalyaspor 16 17
16. Hatayspor 17 17
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 17 14
19. İstanbulspor 17 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 16 32
4. Real Betis 16 28
5. Atletico Madrid 16 27
6. Villarreal 16 27
7. Athletic Bilbao 16 26
8. Osasuna 16 24
9. Rayo Vallecano 16 23
10. Mallorca 16 22
11. Valencia 16 19
12. Girona 16 18
13. Getafe 16 17
14. Almeria 16 17
15. Real Valladolid 16 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Sevilla 16 15
18. Cadiz 16 15
19. Espanyol 16 14
20. Elche 16 4