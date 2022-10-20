Özel Gösterimi Gerçekleşti! Vizyon İçin Geri Sayım...

Özel gösterime Hazine filminin oyuncularından Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Serkan Keskin, Şükran Ovalı, Bülent Çolak ve filmin yönetmeni Canbert Yerguz katılırken, filmi izlemeye gelenler arasında Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Songül Öden Bıçakçı, Arman Bıçakçı, Caner Erkin, Mehmet Yılmaz Ak, Meriç Aral, Melikşah Altuntaş da vardı.

Filmi ilk kez izleyen tüm konukların ortak yorumu ise; ‘Ters köşe ve sıra dışı bir kara mizah. Beklenmedik anlarda yaşanan trajikomik olaylar izleyene sürekli acaba şimdi ne olacak hissini veriyor. Eğlendiğiniz kadar yeni ve farklı bir film izliyor olmaktan da keyif alıyorsunuz’ oldu.

HAZİNE FİLMİNİN KONUSU

Oyuncu kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren’in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz’un oturduğu Hazine, yıldız oyuncu kadrosu ve mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikayesi ile 4 Kasım’da sinemalarda izleyici ile buluşacak.

Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister.

Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.

Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan filmin ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir’de gerçekleşti.