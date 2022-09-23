Ödüllü film Bana Karanlığını Anlat vizyonda

İstanbul Film Festivali’nde En İyi Müzik ödülü aldıktan sonra, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Adana Altın Koza Film Festivali’nden En İyi Kadın ve En İyi Müzik ödülünü alan Bana Karanlığını Anlat, beyazperdede seyirciyle buluşuyor.





Başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken filmde; Aslıhan Gürbüz’ün başrolü üstlendiği, Serpil Gül, Gizem Güçlü, Yasemin Szwalowski, Selim Can Yalçın, Giray Altınok, Mehmet Yılmaz Ak, Ersin Arıcı, Aytek Şayan’ın oyunculuklarıyla göz doldurduğu filmin görüntü yönetmenliğini Burak Kanbir, sanat yönetmenliğini Atilla Çelik üstlenirken filmin müzikleri Taner Yücel’e ait.



Kara komedi türündeki film; kalp krizi sonrası vefat eden Veli Bağdatlıi’nın defni öncesi gasilhaneye getirilmesiyle aile arasında gizli kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkar. Yıllardır mutsuz bir evliliğin içine hapsolan Nermin (Aslıhan Gürbüz), eşi Veli’nin (Ersin Arıcı) ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasının gasilhanede yapmaya karar verir. Nermin’in Veli’yle yüzleşmesi aslında bir yandan kendi hayatıyla yüzleşmesidir…

