Ödüllü film 'Bana Karanlığını Anlat' 23 Eylül’de vizyonda
Yönetmenliğini ve senaristliğini Gizem Kızıl’ın üstlendiği, yapımcılığını Ayşe Barım’ın, ortak yapımcılığını Gizem Kızıl, Bulut Reyhanoğlu ve Emre Oskay’ın yaptığı, Bana Karanlığını Anlat Filmi 23 Eylül Cuma günü vizyona giriyor.
İstanbul Film Festivali’nde En İyi Müzik ödülü aldıktan sonra, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Adana Altın Koza Film Festivali’nden En İyi Kadın ve En İyi Müzik ödülünü alan Bana Karanlığını Anlat, beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken filmde; Aslıhan Gürbüz’ün başrolü üstlendiği, Serpil Gül, Gizem Güçlü, Yasemin Szwalowski, Selim Can Yalçın, Giray Altınok, Mehmet Yılmaz Ak, Ersin Arıcı, Aytek Şayan’ın oyunculuklarıyla göz doldurduğu filmin görüntü yönetmenliğini Burak Kanbir, sanat yönetmenliğini Atilla Çelik üstlenirken filmin müzikleri Taner Yücel’e ait.
Kara komedi türündeki film; kalp krizi sonrası vefat eden Veli Bağdatlıi’nın defni öncesi gasilhaneye getirilmesiyle aile arasında gizli kalmış tüm çatışmalar su yüzüne çıkar. Yıllardır mutsuz bir evliliğin içine hapsolan Nermin (Aslıhan Gürbüz), eşi Veli’nin (Ersin Arıcı) ölümünün ardından geçen yılların hesaplaşmasının gasilhanede yapmaya karar verir. Nermin’in Veli’yle yüzleşmesi aslında bir yandan kendi hayatıyla yüzleşmesidir…
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|7
|16
|2. Galatasaray
|7
|16
|3. Başakşehir
|6
|14
|4. Beşiktaş
|7
|14
|5. Konyaspor
|7
|14
|6. Fenerbahçe
|6
|13
|7. Trabzonspor
|7
|13
|8. Kayserispor
|7
|12
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Kasımpaşa
|7
|9
|11. Alanyaspor
|7
|8
|12. Giresunspor
|6
|7
|13. Karagümrük
|6
|6
|14. Antalyaspor
|7
|6
|15. İstanbulspor
|6
|5
|16. Ankaragücü
|6
|4
|17. Sivasspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|19. Hatayspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|6
|13
|2. Bodrumspor
|6
|11
|3. Keçiörengücü
|6
|11
|4. Boluspor
|5
|10
|5. Bandırmaspor
|5
|10
|6. Sakaryaspor
|6
|9
|7. Samsunspor
|6
|9
|8. Pendikspor
|6
|9
|9. Manisa FK
|5
|8
|10. Tuzlaspor
|6
|8
|11. Göztepe
|6
|8
|12. Adanaspor
|6
|7
|13. Rizespor
|5
|6
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Altay
|6
|5
|16. Altınordu
|5
|3
|17. Erzurumspor
|5
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|6
|3
|19. Denizlispor
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|7
|18
|2. M.City
|7
|17
|3. Tottenham
|7
|17
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Fulham
|7
|11
|7. Chelsea
|6
|10
|8. Liverpool
|6
|9
|9. Brentford
|7
|9
|10. Newcastle
|7
|8
|11. Leeds United
|6
|8
|12. Bournemouth
|7
|8
|13. Everton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Aston Villa
|7
|7
|16. Crystal Palace
|6
|6
|17. Wolves
|7
|6
|18. West Ham United
|7
|4
|19. Nottingham Forest
|7
|4
|20. Leicester City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|18
|2. Barcelona
|6
|16
|3. Real Betis
|6
|15
|4. Athletic Bilbao
|6
|13
|5. Osasuna
|6
|12
|6. Villarreal
|6
|11
|7. Atletico Madrid
|6
|10
|8. Real Sociedad
|6
|10
|9. Valencia
|6
|9
|10. Mallorca
|6
|8
|11. Girona
|6
|7
|12. Rayo Vallecano
|6
|7
|13. Celta Vigo
|6
|7
|14. Getafe
|6
|7
|15. Sevilla
|6
|5
|16. Almeria
|6
|4
|17. Espanyol
|6
|4
|18. Real Valladolid
|6
|4
|19. Cadiz
|6
|3
|20. Elche
|6
|1