MUBI Şubat Programı Açıklandı

Şubat seçkisinde Türkiye’den Almanya’ya taşan müziğin 60 yıla dayanan mirasını anlatan Aşk, Mark Ve Ölüm, geçen yılın Altın Ayı ödüllü filmi Alcarràs, aksiyon, gerilim, bilimkurgu türlerini özgün biçimde harmanlayan Ölüm Oyunu, Berlinale’de geçen yılın En İyi Yönetmen ödülünün sahibi olan Bıçağın İki Yüzü, sinema sektöründe kadınların maruz kaldığı zorlukları anlatan, Altın Portakal ödüllü kısa film Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada, Steve McQueen’in Michael Fassbender’li filmi Utanç ve iki yalnız karakterin birbirine yaklaşma serüvenini anlatan unutulmaz Kieślowski klasiği Aşk Üzerine Bir Film, seçkinin öne çıkan filmleri arasında yer alıyor.





ALCARRÀS

Carla Simón, 2022

Bir MUBI Sunumu olarak seçkinin en dikkat çeken filmleri arasında yerini alan ALCARRÀS, '93 Yazı ile Türkiye'de kendine hatırı sayılır bir seyirci edinen İspanyol yönetmen Carla Simón'un, kendi çocukluğunun geçtiği Alcarràs köyünde şeftali yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçi ailesinin yaşantısını konu alıyor. Solé ailesinin her şey gibi zamana yenik düşmüş geçim kaynaklarının yerini güneş panellerinin aldığı bir geleceğe doğru yavaş yavaş savrulmasını anlatıyor. İncelikli, samimi bir dile sahip film, seyirciyi pastoral bir coğrafyada geçen sessiz bir trajediye ortak ediyor.



ÖLÜM OYUNU (BATTLE ROYALE)

Kinji Fukasaku, 2000

Japonya’dan MUBI seçkisine dahil olan ÖLÜM OYUNU, “Sineklerin Tanrısı”nın stilize bir yorumu. Hükümet, işsizlik ve gençlik üçgenindeki karamsarlığa ve şiddete odaklanan hikayede, bir adaya gönderilen 42 Japon gencinin hayatta kalabilmek için birbirlerini öldürmek zorunda olmaları konu ediliyor.





BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ (BOTH SIDES OF THE BLADE)

Claire Denis, 2022

İngilizce adını Tindersticks'in film için bestelediği parçadan alan BIÇAĞIN İKİ YÜZÜ, tutkulu bir aşk üçgenini konu alıyor. Büyük ustalardan Claire Denis imzalı bu aşk öyküsü, kadın, cinsellik ve arzu temalarını Juliette Binoche, Vincent Lindon ve Grégoire Colin’in dahil olduğu aşk üçgeni etrafında anlatıyor.



CEHENNEM BOŞ, TÜM ŞEYTANLAR BURADA

Özgürcan Uzunyaşa, 2022

59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’nün sahibi olan CEHENNEM BOŞ, TÜM ŞEYTANLAR BURADA, Özgürcan Uzunyaşa’nın beşinci kısa filmi olma özelliğini taşıyor. Film, sınavına gireceği okulun jürisi tarafından taciz edildikten sonra çevresindeki erkekler tarafından sürekli sorgulanırken gerçeklik algısını korumaya çalışan bir kadının gerçeküstü öyküsünü anlatıyor.



UTANÇ (SHAME)

Steve McQueen, 2011

Steve McQueen, başyapıt niteliğindeki ilk uzun metrajlı filmi AÇLIK’tan 3 yıl sonra, “bedenin kime ait olduğu” sorusunu bu kez UTANÇ ile gündeme taşıyor. Başrolde yine Michael Fassbender’a rol veren yönetmen, bir seks bağımlısının portresini çıkarıyor. Aralarında Venedik Film Festivali’nin de bulunduğu pek çok festivalden ödüllerle dönen film, aşk ve cinsellik üzerinden karakterin yaşadığı birtakım varoluşsal sorunları, modern bir kent ve kentin bireyler üzerinde yarattığı baskı ve yalnızlık üzerinden inceliyor.



MUBI Şubat Ayı Programı



1 Şubat Muhteşem Buster / The Great Buster: A Celebration (Peter Bogdanovich, 2018)

2 Şubat Batan Güneş /L'Eclisse (Michelangelo Antonioni, 1962)

3 Şubat Bıçağın İki Yüzü / Both Sides of the Blade (Claire Denis, 2022)

4 Şubat Avrupa / Europa (Claire Denis, 1991)

5 Şubat Malek'in Talihi / Seven Chances (Buster Keaton, 1925)

6 Şubat Kelimelerin Gizli Dünyası / La Vida Secreta De Las Palabras (Isabel Coixet, 2005)

7 Şubat Gelecek / The Future (Miranda July, 2011)

8 Şubat Müjdeler Var Yurdumun Toprağına Taşına, Erdi Sinemam 100 Şeref Yaşına! (Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu, 2015)

9 Şubat Kırmızı Kaplumbağa / La Tortue Rouge (Michael Dudok de Wit, 2016)

10 Şubat Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada (Özgürcan Uzunyaşa, 2022)

11 Şubat Çirkin Masallar / Favolacce (Damiano D'Innocenzo, Fabio D'Innocenzo, 2020)

12 Şubat Utanç / Shame (Steve McQueen, 2011)

13 Şubat Claire'in Kamerası / Keul-Le-Eo-Ui-Ka-Me-La (Hong Sang-soo, 2017)

14 Şubat Aşk Üzerine Bir Film / Krótki Film o Miłości (Krzysztof Kieślowski, 1988)

15 Şubat Dermansız (Hakkı Kurtuluş, Melik Saraçoğlu, 2021)

16 Şubat Mutzenbacher (Ruth Beckermann, 2021)

17 Şubat Ölüm Oyunu / Battle Royale (Kinji Fukasaku, 2000)

18 Şubat Dalgaları Aşmak / Breaking the Waves (Lars von Trier, 1996)

19 Şubat Güvercin (Banu Sıvacı, 2018)

20 Şubat Dörtlü / Quartet (James Ivory, 1981)

21 Şubat Seni Seviyorum Hedi / Hedi (Mohamed Ben Attia, 2016)

22 Şubat Maffy's Jazz (Deniz Yüksel Abalıoğlu, 2019)

23 Şubat Bill’in Buharlı Gemisi / Steamboat Bill Jr. (Buster Keaton, Charles Reisner, 1928)

24 Şubat Alcarràs (Carla Simón, 2022)

25 Şubat Aşk, Mark ve Ölüm / Liebe, D-Mark und Tod (Cem Kaya, 2022)

26 Şubat Beşir'le Vals / Waltz with Bashir (Ari Folman, 2008)

27 Şubat Yedi Başlı Aslan / Der Leone Have Sept Cabeças (Glauber Rocha, 1970)

28 Şubat Öldürme Üzerine Bir Film / Krótki Film o Zabijaniu (Krzysztof Kieślowski, 1988)