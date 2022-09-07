Montreal Film Festivali'nde 'Kayıp'a çifte ödül

Mehmet Esen, 'Kayıp' filminde sergilediği performans ile Montreal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ekin Onat da 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık görüldü.

Ödülü aldıktan sonra sosyal medya hesaplarına gelen tebrikleri kabul eden Mehmet Esen, "Kimse sinemadan umudunu kesmesin. Ödüllerin devamı gelecek. Biz ya da başkası, birçok sinema filmi yurt dışından ödülle dönecek" dedi.

