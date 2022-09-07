Son Dakika
Montreal Film Festivali'nde 'Kayıp'a çifte ödül
Ekin Onat'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, usta oyuncu Mehmet Esen ve Lila Gürmen'in başrollerini paylaştığı Türk filmi 'Kayıp', Montreal Uluslararası Film Festivali'nde iki ödül aldı.
Kültür - Sanat 07.09.2022, 18:17 09.09.2022, 10:20 Emrah
Mehmet Esen, 'Kayıp' filminde sergilediği performans ile Montreal Film Festivali'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. Ekin Onat da 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık görüldü.
Ödülü aldıktan sonra sosyal medya hesaplarına gelen tebrikleri kabul eden Mehmet Esen, "Kimse sinemadan umudunu kesmesin. Ödüllerin devamı gelecek. Biz ya da başkası, birçok sinema filmi yurt dışından ödülle dönecek" dedi.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
25
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0