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“La Bohème” Operası’ndan İstanbul’da Muhteşem Prömiyer

  İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahnelediği “La Bohème” Operası, 4 Şubat 2023  akşamı yaptığı prömiyer ile büyük beğeni topladı. Atatürk Kültür Merkezi - Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşan “La Bohème” Operası, Besteci Giacomo Puccini’nin ( 1858 – 1924) başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Puccini’nin muhteşem müziği ve gerçek bir öyküye dayanan konusu ile  bu dramatik ve romantik opera, dünyada en çok sahnelenen ve sevilen operaların arasında sayılır. Librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa tarafından kaleme alınmıştır.

Kültür - Sanat 05.02.2023, 15:39 Emrah
“La Bohème” Operası’ndan İstanbul’da Muhteşem Prömiyer

La Bohème Operası; Fransa'daki 1830 ve 1848 devrimleri arasındaki dönemde siyasal ve toplumsal yaşamın, özellikle de bohem yaşamın tüm izlerini taşıyan bir reji anlayışı ile sahnelendi.

Paris’de, Noel arifesinde dokunaklı bir aşk hikayesinin anlatıldığı eserde; Bohem hayatı yaşayan bir grup arkadaş, geçimlerini sanat eserleri yaratarak kazanmaktadır. Şair Rodolfo, terzi Mimì’ye aşık olmuştur; ressam Marcello’nun da şarkıcı Musetta ile çalkantılı bir ilişkisi vardır. Her şeye rağmen iki çift de mutlu oldukları zamanlarda, birlikte hayatın ve aşkın tadını çıkarmaya çalışırlar. Ancak, Mimì’nin sağlık durumunun oldukça kötü olduğu anlaşılınca, Rodolfo onun bu hastalıktan öleceğini kabul etmekte zorlanır. Rodolfo ve Mimì ayrılır ve aylar sonra Musetta, Mimì’nin durumunun ağırlaştığını fark ederek onu Rodolfo ve Marcello’nun yaşadığı eve getirir. Rodolfo hemen onu içeri alır ve sağlığına kavuşması için elinden geleni yapmaya çalışır. Ancak artık çok geçtir. Birbirlerine aşklarını ilan ettikten hemen sonra Mimì hastalığına yenik düşer.

İtalyanca seslendirilen eseri, Evin Atik sahneye koydu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı yönetti. Eserde Dekor tasarımı Çağda Çitkaya’ya, kostüm tasarımı Sevtaç Demirer’e, ışık tasarımı  Serkan Şentürk’e ait. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu’nu Paolo Villa ve çocuk korosunu Sercan Gazeroğlu yönetiyor. Eserin koreografisi ise Şebnem Şenel’e ait. Uzun süre ayakta alkışlanan temsilde; “Mimì” rolünde; Gülbin Günay, “Rodolfo” rolünde; Bülent Külekçi,  “Marcello” rolünde; Murat Güney, “Musetta” rolünde; Evren Işık Yasemin; “Colline” rolünde; Zafer Erdaş, “Schaunard” rolünde; Alp Köksal sahnedeydiler. Eser;  9  ve 25 Şubat’ta ve Mart ayında da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek. 
          

#opera #Magazin #Snobmagazin
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