Kurban ‘Gülümse’ ile sözünü tuttu
Türk rock müziğinin efsane gruplarından Kurban, 2018 yılında yayınlayacağını duyurduğu ‘Gülümse’ şarkısını en sonunda dinleyicileriyle buluşturuyor.
2018 yılında Pür Recording Stüdyo’da kaydedilen ‘Gülümse’, 5 Ağustos 2022 Cuma günü Circle Music ve Sony Music Türkiye iş birliği ile dijital platformlardaki yerini almaya hazırlanıyor. ‘Yalan’, ‘Nafile’, ‘Uyut Beni’ gibi hitleri Türk rock müziğine kazandıran Kurban, aradan geçen zamana rağmen kendilerine olan inancını ve bağını asla koparmayan dinleyicilerine de verdikleri sözü yerine getiriyor.
Yılların beklentisinin ardından dinleyicisiyle buluşacak olan ‘Gülümse’nin sözleri Deniz Yılmaz’, müziği ise Özgür Kankaynar ve Deniz Yılmaz imzası taşıyor. Şarkının düzenlemesini ise grup üyeleri beraber yaparken mix Ozan Öner ve mastering de Cem Ömeroğlu tarafından yapıldı.
Kurban’ı özleyenler ve ‘Gülümse’yi yıllardır sabırla bekleyen Kurban severlere artık şarkının keyfini doyasıya çıkartmak kaldı…
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