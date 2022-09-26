Klip Çekimi Öncesi Davetten Davete Koşuyor

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı dünyaca ünlü Nijeryalı sanatçı C’Kay'in albüm lansmanında boy gösteren sanatçı Su Soley, tarzı ve güzelliği ile gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Cuma akşamı ise bir markanın lansman gecesine katılan Su Soley, şık ve ışıltılı görünümü ile kendine hayran bıraktı.

MÜJDEYİ VERDİ

Son albümü Kabuk’tan bir şarkıyı kliplendirme hazırlığında olduğunu söyleyen sanatçı, farklı çekim teknikleri kullanarak albümündeki tüm şarkıları klipkendireceğinin müjdesini de verdi.

Su Soley, yoğun konser temposunun yanı sıra takipçileri ile sürpriz proje hazırlığında olduğunu duyurdu.