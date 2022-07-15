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Kızı Aleyna Tilki'ye Rakip Oldu! Klibi Ses Getirdi
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, ilk teklisi “Seni Kalbimden Kovdum”u yayınladı. Şarkıcılığa soyunarak herkesi şaşırtan Öztel, kızı Aleyna Tilki'ye rakip oldu. Havva Öztel'in klibi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 15.07.2022, 10:43 15.07.2022, 12:22 arif hür
Düzenlemesinde Can Atayılmaz imzası bulunan şarkının sözleri ve bestesi ise Cengiz Tekin’e emanet. Ferit Çetinkaya yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Havva Öztel, klip için titizlikle hazırlandı.
Öztel’in klipte en büyük destekçisi ise kızı Aleyna Tilki oldu.
Tilki, klip çekiminden bir saniye bile ayrılmadı.
Havva Öztel'in klibi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
DMC etiketi ile “Seni Kalbimden Kovdum” 14 temmuz’da bütün dijital platformlarda, klibi ise NetD kanalında yayında.
VİDEO - Havva Öztel - Seni Kalbimden Kovdum
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