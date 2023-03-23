Kim Bu Ben 27 Mart’ta Fişekhane’de

Başrollerinde Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın yer aldığı, Rose Leilani’nin yazdığı ilk ve tek oyun olan “Kim Bu Ben”, 16 Mart’ta gerçekleşen ve performansları, yönetmenliği ve müzikleriyle büyük beğeni toplayan prömiyerinin ardından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Fişekhane'de sahneleniyor.

Bu sezon gelirinin tamamı depremzedelere bağışlanıyor



Engin Hepileri’nin yönetmenliğini ve dekor tasarımını üstlendiği oyunun müzikleri ise Kenan Doğulu imzası taşıyor! Oyunun bu sezon gelirinin tamamı da depremzedelere bağışlanacak.



Tiyatro İN’nin “Anne” oyunundan sonraki tercihi olan 2022 yazımı “Kim Bu Ben?”; küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim.





Oyunun yazarı Rose Leilani ise aynı zamanda büyük bir kumarhane zincirinin dijital teknolojilerinden sorumlu bir veri analisti.

2 perde olarak planlanan oyunun süresi ara dahil 2 saat 15 dakika ve +15 yaş sınırı var.



Oyunun açıklanan diğer gösterim tarihleri şu şekilde;

7 Nisan – Moda Sahnesi

20 Nisan – Moda Sahnesi

25 Nisan – Moda Sahnesi