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Kavur Belgeselinin Dünya Prömiyeri Rotterdam’da Yapılacak
Türk sinemasının en önemli isimlerinden olan yönetmen ve senarist Ömer Kavur’un anlatıldığı belgesel Kavur’un dünya prömiyeri 52. Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleşecek. Fırat Özeler imzalı belgeselin seslendirme kadrosunda Cem Yılmaz, Funda Eryiğit ve Tilbe Saran’ın bulunuyor.
Kültür - Sanat 04.01.2023, 18:22 Emrah
Fırat Özeler imzalı Ömer Kavur belgeseli Kavur’un dünya prömiyeri 25 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan 52. Rotterdam Uluslararası Film Festivali'nde yapılacak.
Türk sinemasının en önemli isimlerinden olan yönetmen ve senarist Ömer Kavur’un hayatının anlatıldığı belgeselin seslendirme kadrosunda Cem Yılmaz, Funda Eryiğit ve Tilbe Saran yer alıyor.
Festivalde belgeselle birlikte, filmin arşiv çalışmaları sırasında keşfedilen, Ömer Kavur’un gençlik yıllarında çektiği ve daha önce gün yüzüne çıkmamış iki kısa metrajlı film de Fırat Özeler’in sunumuyla ilk kez izleyiciyle buluşacak.
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