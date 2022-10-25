Karsu Sevenleriyle Buluşuyor

Piyanonun başında devleşen, söylediği şarkılar ve farklı yorumuyla son dönemin adından başarıyla söz ettiren ismi Karsu, caz, blues, pop, funk ve elektronik müziği modern soundlarla buluşturduğu, ilk kez yeni repertuvarından şarkılara yer vereceği konserle 11 Kasım’da Volkswagen Arena sahnesinde müzikseverlere unutamayacakları bir akşam yaşatacak.

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Karsu, The Rolling Stones ve Led Zeppelin’in yanı sıra Eric Clapton, Aretha Franklin ve Ray Charles gibi isimleri müzik dünyasına kazandıran Atlantic Records’un kurucusu Ahmet Ertegün’ün anısına “Plays Atlantic Records” adlı projesiyle 40'tan fazla salonda konser verdi.



Dünyanın bir çok yerinde haftalar öncesinde tükenen konserlere imza atan ve prestijli festivallerde izleyici ile buluşan Karsu, birçok Devlet Başkanı ve Kraliyet Ailesi’ne de konserler verdi. Dijital müzik servislerinde milyonların üstünde dinlenme ve izlenme rakamlarına sahip olan sanatçı, çok kültürlü kökenini, farklı müzik tarzlarını harmanlayarak kendine özgü müziğini dünyaya taşıyor.