‘Kar ve Ayı’ Türkiye prömiyerini Antalya Film Festivali’nde gerçekleştirdi

Selcen Ergun’a filmin oyuncularından Merve Dizdar, Saygın Soysal, Erkan Bektaş, Onur Gürçay, görüntü yönetmeni Florent Herry, kurgucu Çiçek Kahraman, yapımcı Nefes Polat ve senarist Yeşim Aslan’ın eşlik ettiği gösterim sonrasında yapılan basın toplantısında tüm ekip sinemaseverlerin sorularını yanıtladılar.





Selcen Ergun’un senaryosunu Yeşim Aslan’la beraber yazdığı, psikolojik gerilim unsurları taşıyan ‘Kar ve Ayı’da kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin oradaki erk ilişkileri, sır ortaklıkları ve şüpheyle yüzleşme hikayesi anlatılıyor. Türkiye – Almanya – Sırbistan ortak yapımı filmin başrollerinde Merve Dizdar ve Saygın Soysal yer alırken onlara Asiye Dinçsoy, Erkan Bektaş, Derya Pınar Ak, Onur Gürçay ve Muttalip Müjdeci eşlik ediyor.





Görüntü yönetmenliğini Florent Herry’nin üstlendiği filmin kurgusu Çiçek Kahraman tarafından yapılırken, filmin müziklerinde ise Erdem Helvacıoğlu imzası bulunuyor. Artvin’in Şavşat bölgesinde çekimleri gerçekleştirilen ‘Kar ve Ayı’, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eurimages, Medienboard Berlin-Brandenburg, Hamburg Schleswig-Holstein ve Sırbistan Film Merkezi tarafından desteklenirken, Nefes Films ve Albino Zebra Film yapımcılığında, Riva Film, Set Sail Films, TRT, Intercam Upgrade, Ezgi Mola, Boş İşler Yapım ve Set Pozitif Filmcilik ortaklığında tamamlandı.