Kahkaha Tufanı İçin Geri Sayım

BKM Organizasyonu ve Maximum Kart ana sponsorluğunda şehre kahkahayı getiren İstanbul Komedi Festivali, 29 Kasım Salı akşamı Maximum Uniq Box’da, usta oyuncu Oya Başar’ın ve başarılı oyuncu Ebru Kural’ın muhteşem performansıyla “Plastik Aşklar” oyununa ev sahipliği yapıyor. Kendinizden çok şey bulacağınız “Plastik Aşklar” tiyatro oyunuyla kahkaha tufanına hazır olun!

Bizden, bizim içimizden sımsıcak bir komedi…

Kendinizle ne kadar barışıksınız ya da küs?… Hiç düştünüz mü içinizdeki terk edilişin tuzağına?

Plastik Aşklar, tıpkı yaşadığımız zamandaki aşklar gibi… bu yapaylıkla dalga geçebildiniz mi? Gittiğiniz her ortamda, hayatın en ortasında yüzünüze iliştirdiğiniz bir Mona Lisa gülüşüyle sıyrılabildiniz mi tüm olumsuzluklardan, aşktan, sevdadan?

Bir tarafta eğitimli, kültürlü, hayatla eğlenebilen, avam ama bir o kadar da alaturka bir kadın, diğer tarafta çekingen, kendini savunmaktan korkan, geleneklerden bihaber saf bir kadın… Mayıs ayı, Hıdırellez günü, doğa uyanmaya baharı getirmeye hazırdır. Farklı geçmişlerden, farklı serüvenlerden gelen bu iki kadın kendi baharlarını, karşılaştıkları bu gecede acaba neye evirecekler.

Yazar: Ali Cüneyd Kılcıoğlu

Yönetmen: Orçun Ucal

Reji Asistanı: Sebahat Ok

Dramaturg: Nevra Ayşem Savaşçı

Oyuncular: Oya Başar – Ebru Kural

Dekor Tasarım: Mete Yılmaz

Işık Tasarım: Mehmet Şerif Tozlu

Kostüm Tasarım: Pınar Demir

Müzik Tasarım: Ramazan Yıldırım – Arda Görgün

Kareografi: Pınar Ataer

Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile, 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile tüm şehre kahkahayı getiriyor! Maximum Kart ana sponsorluğunda 11 Kasım – 12 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek tüm etkinliklerle ilgili detaylı bilgiler için www.istanbulkomedifestivali.com