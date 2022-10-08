İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali sona erdi

Türkiye’nin tek halk müzikleri festivali olan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali büyük ilgi gören konserler, atölye çalışmaları, sergiler ve pek çok etkinlik ile bu yıl Atatürk Kültür Merkezi’nde 4-5-6 Ekim tarihlerinde dördüncü kez yapıldı.

Sanat Yönetmeni Yavuz Bingöl olan festivalin programı Sanat Hayattır Derneği tarafından hazırlandı ve Kültür Bakanlığı desteği ile Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirildi.

İstanbul Uluslararası 4. Halk Müzikleri Festivali, halk dansları ekiplerinin Şişhane Meydanı’ndan başlayıp AKM önüne dek süren coşkulu gösterileri ile başladı. AKM önünde çok sayıda yerli ve yabancı izleyicinin eşlik ettiği dansların ardından açılış töreni yapıldı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde 4 Ekim’de İrfani Türküler konseri ile başlayan festivalde ünlü İspanyol sanatçı Buika ve Yavuz Bingöl ile Oda Orkestrası da sanatseverler ile buluştu. İbrahim Kalın, İsmail Altunsaray, Ümit Yılmaz ve Yavuz Bingöl’den oluşan İrfani Türküler grubu Anadolu’nun farklı bölgelerinden irfan olmuş türküleri seslendirdi.





İspanyol sanatçı Buika, festival izleyicisinin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Flamenko, soul ve cazı harmanladığı müziğiyle beğeni toplayan Grammy ödüllü sanatçının konserinin biletleri günler öncesinden tükendi. Konserde şarkılarını yorumlamanın yanında izleyicileri ile sohbet eden ünlü sanatçı "Aşkın için savaş. Kimsenin aşkının karşısında durmasında izin verme. Aşkın ve kavgan için savaş, pes etme. Seni kim aşağı çekmek isterse istesin, bunu yapmasına izin verme” diyerek sevenleri ile adeta dertleşti.

