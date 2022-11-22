Işın Karaca'dan Sezen Aksu Şarkısı

Işın Karaca'nın seslendirdiği, sözü Sezen Aksu'ya, müziği Onno Tunç'a, düzenlemesi Can Yapıcıoğlu'na ait şarkının video klibi ise Köksal Kaya yönetmenliğinde Girne Amfi Tiyatro'da, binlerce dinleyicisi ile çekildi.

Çıktığı gün itibarıyla Dijital Platformlarda “En Çok Satın Alınanlar”, Müzik Marketler de ise “En Çok Satın Alınan Albüm” #SenBenAşk oldu.

Karaca, "Bu Gece'yi hep birlikte kliplendirdik. Hem hüzünlendik hem eğlendik. İyi ki varsınız.” diyerek sevenlerine sahneden teşekkür etti.