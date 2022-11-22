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Işın Karaca'dan Sezen Aksu Şarkısı
Sanatçı Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda "Işın Karaca prodüksiyon ve DMC ortaklığı" ile çıkartmış olduğu "Sen Ben Aşk" albümündeki “Bu Gece” şarkısını kliplendirdi. Sözleri Sezen Aksu'ya ait şarkının düzenlemesini ise Can Yapıcıoğlu yaptı. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 22.11.2022, 17:13 22.11.2022, 17:24 arif hür
Işın Karaca'nın seslendirdiği, sözü Sezen Aksu'ya, müziği Onno Tunç'a, düzenlemesi Can Yapıcıoğlu'na ait şarkının video klibi ise Köksal Kaya yönetmenliğinde Girne Amfi Tiyatro'da, binlerce dinleyicisi ile çekildi.
Çıktığı gün itibarıyla Dijital Platformlarda “En Çok Satın Alınanlar”, Müzik Marketler de ise “En Çok Satın Alınan Albüm” #SenBenAşk oldu.
Karaca, "Bu Gece'yi hep birlikte kliplendirdik. Hem hüzünlendik hem eğlendik. İyi ki varsınız.” diyerek sevenlerine sahneden teşekkür etti.
Kaynak: SNOB MAGAZİN
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