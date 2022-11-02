Hazine'ye Görkemli Gala! 'Sıra Dışı' Yorumunu Yaptılar

İzleme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, ‘Hazine’ için, "Kara komedi türünde özel bir film yaptık. Seyirciye farklı duygular yaşatmaya çalıştığımız, zincirleme bir hikaye.

Romantik, komik, dramatik duyguları aynı anda yaşayacağınız yanlış anlaşılmalar silsilesi içinde tam bir kara komedi. Güçlü bir hikaye örgüsü var, sinemada seyirciye kalıpların dışında bir film sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz" yorumunu yaptılar.





SEYİRCİ SİNEMAYI ÖZLEMİŞ

1200 kişilik salonun dolduğu galada filmi izleyen konuklar “Hazine” filmi dakikalarca ayakta alkışladılar.

Seyircilerden tam not alan filmin galasına katılanlar arasında, ‘Uraz Kaygılaroğlu, Gonca Vuslateri, Büşra Pekin, Cansu Tosun, Şebnem Dönmez, Cem Gelinoğlu, Ertan Saban, Fırat Çelik, Devrim Özkan, Gülenay Kalkan, Ömer Faruk Sorak, Ozan Açıktan, İhsan Can Kahveci, Cezmi Baskın, Şebnem Hassanisoughi, Tuvana Türkay, Atakan Çelik, Cemile Canyurt, Safa Sarı, Cihan Talay, Baturay Özdemir, Bedran Güzel, Burcu Gönder, Cemal Okan, Cemre Baysel, Doğan Akdoğan, Funda Ödemiş, Gülhan Tekin, Hande Katipoğlu, Hazal Subaşı, İrem Kahyaoglu ve Nursel Köse'de vardı.

"CESUR VE SIRA DIŞI"

Filmi izleyen tüm konukların ortak yorumu ise, "Çok cesur ve sıra dışı kara mizah anlatımıyla, beklenmedik anlarda yaşanan trajikomik olaylar izleyene sürekli acaba şimdi ne olacak hissini veriyor. Hem eğleniyor hem de uzun bir süreden sonra sinemada farklı bir film izliyor olmaktan keyif alıyorsunuz" oldu.

HAZİNE OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda, Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren’in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz’un oturduğu Hazine, yıldız oyuncu kadrosu ve mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikayesi ile 4 Kasım’da sinemalarda izleyici ile buluşacak.

HAZİNE KONUSU NE?

Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister. Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.

Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan filmin ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir’de gerçekleşti.