Hazine'nin Vizyon Tarihi Belli Oldu
Oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren’in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz’un oturduğu Hazine, 4 Kasım’da sinemalarda olacak. “Hazine” filminin kamera arkası görüntüleri de yayınlandı. İşte detaylar...
Oyuncu kadrosunda Çağlar Çorumlu, Boran Kuzum, Şükran Ovalı, Serkan Keskin, Aslıhan Gürbüz, Gürhan Altundaşar ve Hasibe Eren’in yer aldığı, yönetmen koltuğunda Canbert Yerguz’un oturduğu Hazine, yıldız oyuncu kadrosu ve mizahın sınırlarını genişleten kara komik türündeki hikayesi ile 4 Kasım’da sinemalarda olacak.
TALİHSİZLİKLER KOMİK BİR MACERAYA DÖNÜŞÜR
Senaryosu Canbert Yerguz ve Burak Yerlikaya tarafından kaleme alınan ve çekimleri geçtiğimiz yıl Nevşehir’de gerçekleşen filmde;
Annesini defnetmek için yıllar sonra doğup büyüdüğü kasabasına dönen devlet memuru Mesut (Çağlar Çorumlu), annesine karşı son görevini yerine getirmek ve bir an önce Ankara’ya dönerek yarım bıraktığı gönül meselesini tamamlamak ister.
Ama işler umduğu gibi gitmez. Mesut’un memleketinde planladığından daha fazla kalması gerekecektir. Bu esnada kardeşi Musa (Boran Kuzum) yüzünden katıldığı bir define kazısı sırasında yaşanan olayların tam ortasında kalan Mesut’un içine düştüğü talihsizlikler zinciri kara komik bir maceraya dönüşür.
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|18
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|18
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|8
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|9
|9
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|8
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|8
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|8
|7
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|8
|7
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|8
|6
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|3
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|1. Eyüpspor
|8
|17
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|8
|15
|3. Pendikspor
|8
|15
|4. Bodrumspor
|8
|14
|5. Samsunspor
|8
|13
|6. Rizespor
|7
|12
|7. Boluspor
|7
|12
|8. Bandırmaspor
|7
|12
|9. Sakaryaspor
|8
|12
|10. Manisa FK
|7
|11
|11. Tuzlaspor
|8
|9
|12. Erzurumspor
|7
|9
|13. Adanaspor
|8
|8
|14. Göztepe
|7
|8
|15. Gençlerbirliği
|7
|6
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|7
|6
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|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|8
|3
|19. Denizlispor
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|9
|24
|2. M.City
|9
|23
|3. Tottenham
|9
|20
|4. Chelsea
|8
|16
|5. M. United
|8
|15
|6. Newcastle
|9
|14
|7. Brighton
|8
|14
|8. Bournemouth
|9
|12
|9. Fulham
|9
|11
|10. Liverpool
|8
|10
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|9
|10
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|10
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|9
|10
|14. Leeds United
|8
|9
|15. Crystal Palace
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|16. Aston Villa
|9
|9
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|9
|7
|18. Wolves
|9
|6
|19. Nottingham Forest
|9
|5
|20. Leicester City
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|8
|22
|2. Real Madrid
|8
|22
|3. Athletic Bilbao
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|16
|5. Real Betis
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|16
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|13
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|10
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|10
|12. Mallorca
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|7
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|8
|7
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|7
|17. Espanyol
|8
|6
|18. Sevilla
|8
|6
|19. Cadiz
|8
|5
|20. Elche
|8
|2