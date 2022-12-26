Hayatın içinden hikayeler

Anadolu’dan üniversite eğitimi için gelen gençlere karşılıksız eğitim bursu veren YEKÜV Vakfı’ndaki (21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı) on sekiz yıllık gönül yolculuğundan izler taşıyan, yüz yirmi beş sayfalık “Kaldırım Taşı” kitabında dokuz öykü yer alıyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ nden mezun olan yazar, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ nde Yönetim ve Organizasyon alanında master yaptı. “Hayat Tersten Başlasaydı” adlı deneme kitabı ile ilk yazın dünyasına adım atan H.Işın Özdemir beş yıldan bu yana da YEKÜV Başkanı olarak görev yapıyor.

Yeni kitabı ile ilgili olarak konuşan yazar, “Gönüllüsü olarak içine katıldığım iyilik dünyası vakfım YEKÜV sayesinde, içimdeki vatan sevgisi, genç ve çocuk sevgisi, empati, yardımseverlik gibi üstün duygular anlamlı bir çabaya dönüşebildi. Maddi manevi karşılıksız özveri, sorumluluk, disiplin gerektiren bu çabanın içinde yoğrulurken, heybeme “insan olma” adına çok şey kattım. “Kaldırım Taşı” bu duyguların ışığında ortaya çıktı. Bir bakıma bu kitabın satırlarını siz değerli eğitim dostumuzla doldurduk” dedi.

Kitabın editörü ise kitap hakkında “Işın Özdemir, yüzlerde buruk bir gülümseme, kalpte hüzünlü bir esinti bırakan hikayeler anlatıyor” diyor.