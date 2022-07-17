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Harbiye’de Emre Aydın rüzgarı
Başarılı sanatçı Emre Aydın, önceki akşam İstanbul’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu.
Kültür - Sanat 17.07.2022, 12:35 18.07.2022, 16:45 Emrah
Hiç ara vermeden 2,5 saat boyunca sahnede kalan Aydın, sahnesi boyunca sevilen birçok şarkısını seslendirdi. Uzun süre sonra Harbiye’de sevenleriyle buluşan Aydın, konser öncesi çok heyecanlandığını dile getirdi.
Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nu tıklım tıklım dolduran Emre Aydın hayranları, başarılı sanatçının okuduğu tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
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