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'Gurbetlik' Şarkısını Kliplendirdi
Ünlü sanatçı Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda "Işın Karaca prodüksiyon ve DMC ortaklığı" ile çıkartmış olduğu "Sen Ben Aşk" albümündeki “Gurbetlik” şarkısını kliplendirdi. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 27.09.2022, 13:15 27.09.2022, 14:29 arif hür
Sözü Zeki Güner'e, müziği ve düzenlemesi Can Yapıcıoğlu'na ait şarkının video klibi ise Köksal Kaya tarafından Çeşme’de çekildi.
Albümdeki şarkı seçimini sevenlerine sunan ünlü sanatçı Işın Karaca, “Gurbetlik kazandı” diyerek konser koşturmacasından ancak fırsat bulduğunu ifade etti.
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