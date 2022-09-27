'Gurbetlik' Şarkısını Kliplendirdi

Sözü Zeki Güner'e, müziği ve düzenlemesi Can Yapıcıoğlu'na ait şarkının video klibi ise Köksal Kaya tarafından Çeşme’de çekildi.

Albümdeki şarkı seçimini sevenlerine sunan ünlü sanatçı Işın Karaca, “Gurbetlik kazandı” diyerek konser koşturmacasından ancak fırsat bulduğunu ifade etti.