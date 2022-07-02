Görmüş Geçirmiş Kaptan 88 - Baba’nın Son İcadı çizgi roman severler için raflarda

İnsanlığın dünyadaki felaketlerden başka bir gezegene sığınarak hayatta kalmaya çalıştığı bir 4120 yılı tasviriyle başlayan hikaye, Kaptan 88’in, Görmüş Geçirmiş Kaptan 88’e dönüşme serüvenini takip ederken Dünya’nın ve insanlığın karşı karşıya olduğu çaresizlikleri kendi özgün kurgusuyla ve kadim mitlerle harmanlıyor. Özellikle bilimkurgu ve çizgi roman meraklıları için farklı bir deneyim sunan Görmüş Geçirmiş Kaptan 88 – Baba’nın Son İcadı’nın lansman etkinliği bugün yapıldı.

Dört kafadarın ortak eseri

Kaptan 88, küçük yaşlarından itibaren bu hikayenin etkisinde olduğunu ifade eden Davut Çelebi’nin hayali olarak başladı, sonrasında Metin Akdülger ve Osman Oğuz Öğün’ün kalemiyle şekillendi ve nihayetinde Sadi Güran’ın fırçasıyla renklerine ve görsel dünyasına kavuştu. Dört kitaplık bir seri olacak Görmüş Geçirmiş Kaptan 88’in ilk sayısı Baba’nın Son İcadı, bugünden itibaren okurlarıyla buluşuyor.

