Görmüş Geçirmiş Kaptan 88 - Baba’nın Son İcadı çizgi roman severler için raflarda
Dört farklı disiplinden dört kafadarın bir araya gelerek bir hayalin peşinden gitmesiyle ortaya çıkan ve okurlarına merakın ve bilginin hüküm sürdüğü fantastik bir dünya vadeden “Görmüş Geçirmiş Kaptan 88” - Baba’nın Son İcadı; dört kitaplık bir serinin ilk sayısı olarak raflarda yerini aldı.
İnsanlığın dünyadaki felaketlerden başka bir gezegene sığınarak hayatta kalmaya çalıştığı bir 4120 yılı tasviriyle başlayan hikaye, Kaptan 88’in, Görmüş Geçirmiş Kaptan 88’e dönüşme serüvenini takip ederken Dünya’nın ve insanlığın karşı karşıya olduğu çaresizlikleri kendi özgün kurgusuyla ve kadim mitlerle harmanlıyor. Özellikle bilimkurgu ve çizgi roman meraklıları için farklı bir deneyim sunan Görmüş Geçirmiş Kaptan 88 – Baba’nın Son İcadı’nın lansman etkinliği bugün yapıldı.
Dört kafadarın ortak eseri
Kaptan 88, küçük yaşlarından itibaren bu hikayenin etkisinde olduğunu ifade eden Davut Çelebi’nin hayali olarak başladı, sonrasında Metin Akdülger ve Osman Oğuz Öğün’ün kalemiyle şekillendi ve nihayetinde Sadi Güran’ın fırçasıyla renklerine ve görsel dünyasına kavuştu. Dört kitaplık bir seri olacak Görmüş Geçirmiş Kaptan 88’in ilk sayısı Baba’nın Son İcadı, bugünden itibaren okurlarıyla buluşuyor.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|38
|81
|2. Fenerbahçe
|38
|73
|3. Konyaspor
|38
|68
|4. Başakşehir
|38
|65
|5. Alanyaspor
|38
|64
|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
|8. Karagümrük
|38
|57
|9. Adana Demirspor
|38
|55
|10. Sivasspor
|38
|54
|11. Kasımpaşa
|38
|53
|12. Hatayspor
|38
|53
|13. Galatasaray
|38
|52
|14. Kayserispor
|38
|47
|15. Gaziantep FK
|38
|46
|16. Giresunspor
|38
|45
|17. Rizespor
|38
|36
|18. Altay
|38
|34
|19. Göztepe
|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31