Gizemli Ada Mençuna'nın Çekimleri Başladı

Yapımcılığını GNY Yapım adına Cem Günay, yapım ortakları Özgür Gezgin ile Bülent Çatar'ın üstlendiği Ünal Yeter ve Barış Başar’ın senaryosunu yazdığı ve Bora Onur’un yönetmen koltuğunda olduğu ‘Gizemli ada Mençuna’ filmi yeni dijital oyun tasarımcısının yaptığı duyuru üzerine 10 çocuğun bir adada yaşadıklarını konu alıyor.

Filmin yönetmeni Bora Onur "Ailelerin ve çocukların hem gülerek hem de macera dolu keyifli hikayeye dahil olacağı heyecanlı film yakında sinemalarda" dedi.

GİZEMLİ ADA MENÇUNA FİLMİNİN KONUSU

Dijital oyun tasarımcısı Doruk Atasoy (Şahin Irmak), oyunların bağımlılık yaptığı eleştirilerine karşı, çocukların hayatı oynayarak öğrendiğini kanıtlamak için bir duyuru yapar. Seçilecek 10 şanslı çocukla birlikte, yeni oyununu tasarlayacaktır.

Ancak seçilen çocukları büyük bir sürpriz beklemektedir. Çocuklar oyunu telefonlarında değil, gerçek dünyada deneyimleyeceklerdir. Bu yüzden başarısızlığa uğradıklarında yeniden başlamak gibi bir seçenekleri yoktur. Bakalım sanal dünyada hayatta kalmakla, gerçek dünyada hayatta kalmak arasında ne gibi zorluklar yaşanacaktır.