Gizem Kara’dan İsmail YK Şarkısı

İsmail YK’nın unutulmaz eserleri arasında yer alan şarkıyı kendine has tarzıyla tekrar yorumlayan Gizem Kara, yapımcılığını Harun Savaş Aksoylu ve Fatih Aksoylu’nun üstlendiği çalışmasını tüm dijital platformlardan yayınlayacak.Üzerinde titizlikle çalıştığı yeni şarkısının klip çekimleri için İstanbul Eminönü’nü tercih eden Gizem Kara,farklı bir kliple izleyenlerin karşısına çıkacak.