Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali “Ulusal Yarışma” Jüri Başkanı Ezel Akay

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Beyoğlu Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Beyoğlu Fitaş, Yeşilçam Sineması ve Kadıköy olmak üzere İstanbul’un iki yakasında gerçekleştirilecek. Festival kapsamında düzenlenen “Ulusal Uzun Metraj Yarışması”nın jüri başkanlığı Ezel Akay tarafından yapılacak. Usta yönetmen Akay, 2010’ların en iyi fantastik filmlerinden oluşan “Ulusal Yarışma”nın en iyisini belirleyecek.



Ezel Akay, 1990’ların sonunda Tabutta Rövaşata ve Güneşe Yolculuk filmlerinin yapımcısı kimliğiyle Antalya ve Berlinale’den aldığı ödüllerle sinema yolculuğuna zirvede başlarken; yerli fantastik sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Neredesin Firuze ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filmlerinin yönetmeni olarak tanınıyor. Reklam ve tiyatro dünyasıyla da her zaman yakın ilişki içerisinde olan Ezel Akay, IFR şirketi bünyesinde yaptığı üretimlerle sinemacılara sunduğu desteğe devam ediyor. 2009’daki Yedi Kocalı Hürmüz filmiyle çalıştığı önemli oyunculara yenilerini ekleyen yapımcı ve yönetmen Akay, son olarak 9 Kere Leyla ve Osman Sekiz filmlerine imza attı.



Farklı Alanlarda Özgünlüğünü Göstermiş İsimler Jüri Koltuğunda!



Ezel Akay’a jüride yapımcı Birol Güven, oyuncu Yağmur Kaşifoğlu, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, görüntü ve kısa film yönetmeni Cansu Boğuşlu eşlik edecek.



Birol Güven, açtığı MinT Motion Pictures bünyesinde Çocuklar Duymasın’dan En Son Babalar Duyar’a sayısız hit diziyi üretti. Bunlara Mandıra Filozofu, Merdiven, Martı ve Dijital Esaret’i ekledi. Yapımcı, 2021’de TV360’da başlattığı Gelecek Geliyor - Metaverse programı ve ilk robot oyuncu Aypera fikri ile bilim kurgu alanında da girişimci ruhu ile ön planda olan isimler arasında.



Yağmur Kaşifoğlu, Türkiye tiyatrosunun ilk bilim kurgu oyunu iddiasıyla yola çıkan Üçüncü Türden Yakın İlişkiler’in 2001-2011 arasındaki esas kadrosunda yer alarak, üç sahnelenişinde de rol almasının yanı sıra Show TV’de yayımlanan dizide bulundu. Kara Melek, Ateş Dansı ve Yılan Hikayesi dizileriyle ünlenen oyuncunun, Cüneyt Arkın’dan Hülya Avşar’a birçok isimle rol aldığı kariyerinde 2015 yapımı bilim kurgu filmi Detay da yer alıyor.



Deniz Göktük Kobanbay, Hakan: Muhafız, Atiye ve Alef’in yapım tasarımcısı. Kariyerinde Argo, Tinker Tailor Soldier Spy gibi Hollywood yapımları ile 8 Saniye gibi yerli eserleri birleştirdi. 2017’de çalıştığı Ferzan Özpetek’in Napoli’nin Sırrı filmiyle David Di Donatello Ödülü’ne bu kategoride ulaşan ilk yerli sanatçı olma başarısını taşıyor.



Cansu Boğuşlu; Wajda’dan Skolimowski’ye, Kieslowski’den Polanski’ye birçok usta ismi mezun etmiş Lodz Film Okulu’nun mezunu. Orada kendi ürettiği ve görüntü yönetmenliğini yaptığı gerçeküstücü kısa filmlerinin yaratıcılığıyla Scorsese ve Libatique’in de dikkatini çekti. 2021’de Birlikte Öleceğiz’in görüntü yönetmeni olarak görev aldı. Şimdilerde kendi uzun metrajlı fantastik film projesi için çalışmalarını sürdürüyor.



Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali ile ilgili detaylı bilgi için us3f.com ve festival biletleri için biletinial.com adresleri ziyaret edilebilir.