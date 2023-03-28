Erdem Topuz ile Işık Tolgay'dan 3 Sezon ve 3 Saatlik Rekor 

Dionysos Tiyatro'nun sahipleri Erdem Topuz (George Milton) ve Işık Tolgay (Lennie Small ) karakterlerine hayat verirken ayrıca Fareler ve İnsanlar adlı oyunun yapımcılığını da üstleniyorlar.

Oyunun yönetmenliğini Erdem Topuz’un yaptığı ''Fareler ve İnsanlar'' oyunu 3.sezonunda ve 3 saat süren başarılı performanslarıyla rekora koşuyor.

İngilizce'den Türkçe'yede çevirisi Erdem Topuz tarafından yapılan oyun aynı zamanda 2020 Ekin Yazın Dostları En iyi Sahne Tasarımı ödülünün'de sahibi. Erdem Topuz ve Işık Tolgay'a oyunda Hande Aras ve Arzu Suriçi Kireççi dönüşümlü olarak, Necmi Aydın, Ercan Ertan, Tuncay Çağıl, Tuncay Tarhan ve Emir Birtan İgit gibi çok başarılı oyuncularda eşlik ediyor.

Fareler ve İnsanlar oyunu; Tarifi olmayan bir dostluğun ve hayallere sarılmanın değerini anlatırken seyircisini bazen kahkahalarla bazen de gözyaşları ile izleyebileceği anlam dolu bir yolculuğa çıkarıyor.

