Emrah Çalapkulu'dan Yaz Bombası!

En son Babalar Günü'ne özel olarak hazırladığı Babam isimli duygusal şarkıyı sevenlerine sunan Çalapkulu, bu defa yaz anılarınıza eşlik edecek kıpır kıpır bir parçayla geldi.

Sözü ve müziği Emrah Çalapkulu'na ait Gece Bizden Genç, iddiasıyla ve enerjisiyle bu yaza damga vuracak.

Emrah Çalapkulu, Gece Bizden Genç 388+ etiketiyle tüm dijital platformlarda...



