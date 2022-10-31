Emel Coşkun’dan ‘Enkaz’ ile muhteşem dönüş

90’ların ruhunu hissettiren Emel Coşkun, yazdığı farklı şarkılar ve güçlü ses tonu ile pop müziğe yeni bir soluk katmaya hazırlanıyor.

Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının aranjesi ise Hikmet İplikçi imzalı. Müzik dünyasında duymayı unuttuğumuz senfonik tadında bir şarkı olan Enkaz, enstrüman zenginliği ile de dikkat çekiyor. 30 kişilik deneyimli bir orkestranın yer aldığı kayıtlarda keman, çello, piyano gibi klasik enstrümanların yanı sıra bateri davul akustik, elektro ve basgitardan oluşan enstrümanlar muhteşem bir senfonik lezzet sunuyor.

‘KÖLELİK’ SÖZLEŞMELERİ SUNUYORLARDI

Sektöre ara verdiği dönemde 100’e yakın besteye imza atan Coşkun, “10 yıl önce yapımcıların uyguladığı ağır sözleşme şartları bana ara vermenin iyi olacağı kanaatini oluşturdu. Adeta ‘kölelik’ sözleşmelerini imzalamamızı istiyorlardı. Sözleşmelerde ‘uzay, galaksi dahil’ gibi maddeler bile yer alıyordu. Bunlardan çekindim. Müziğe ara verdiğim süreç içerisinde hiçbir zaman müzikten kopmadım. Yeni eserler ürettim. Uygun koşullar oluşunca eserlerimi müzik dünyasıyla buluşturmanın vakti geldi. Bazen ara vermek ve soluklanmak ileride yapacağınız işler için gereklidir. Enkaz hüzünlü, hissiyatı yüksek ve duygusal bir şarkı” diye konuştu.

Fast Music yapım etiketiyle çıkan şarkının mixini Gökhan Pars, mastering çalışmasını ise Emre Kıral üstleniyor. Dinleyenleri kendi içinde bir yolculuğa çıkaracak olan klibin yönetmen koltuğunda ise Onur Özcan oturuyor. Şarkının duygusunu yansıtan klip, Şile’de sahilde çekildi.