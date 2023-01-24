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Elif Saltık Hikayesini Bir Tiyatro Oyunu Gibi Sahneye Koyarcasına İzleyiciye Sunuyor

Son yıllarda kendinden sıkça söz ettiren hayalindeki imgeleri,  masalsı bir dille sanatına ve kullandığı malzemelere aktaran seramik sanatçı Elif Saltık ‘Haki’ adlı kişisel sergisiyle 4 Şubat 2023 den itibaren Galeri Diani’de.

Kültür - Sanat 24.01.2023, 21:41 24.01.2023, 21:46 Emrah
Elif Saltık Hikayesini Bir Tiyatro Oyunu Gibi Sahneye Koyarcasına İzleyiciye Sunuyor

Seramik Sanatçısı Elif Saltık‘ın ‘Haki’ adlı kişisel sergisi 04 Şubat - 22 Şubat 2023 tarihleri arasında  Galeri Diani’de gerçekleşecek. Elif Saltık ‘Bir fincana, bir çanağa, bir pano ya da bir heykele baktığınızda sizi gülümsetmeli belki de düşündürmeli’ diyor. İşte bu nedenle ürettiği yapıtların izleyiciye anlattıkları olduğunu ve bunların dinlenmesini istediğini belirtiyor. Yapıtlarının yanına eşlikçi olarak doğadan gelen gerçek parçalar ekliyor. Böylelikle hikayelerinin daha da dillendirildiğini ve anlaşılır kılındığının altını çiziyor.

Elif Saltık, söze ‘Sanki bir tiyatro sahnesinde izlenen bir oyun yazdım ve izleyici sonraki sahneyi merakla beklesin istedim. Evet önce ben heyecanlandım hem de çok’ diyerek başlıyor. ‘Seramikle olan yolculuğum çamuru elime aldığım an şekillenmeye başlıyor. Çamurun sınırları var ve ben bu sınırları zorlamayı öyle seviyorum ki bir anda kendimi bir hikaye içinde buluyorum.

Farklı dokular çalışmak, bu dokularla küçük hikayeler anlatmak beni çok heyecanlandırıyor. Asıl çıkış noktam Doğa. Eserlerim bana göre bakıp göremediğimiz formlar, renkler, dokulardan oluşuyor ve ben kısmen de olsa yakalayabildiklerimi insan hikayeleri ile birleştirdiğimde sanki fantastik bir dünya işliyorum çamurun üzerine. Özellikle ağaç ve toprak doku, form ve yapı olarak benim yaratıcılığımı inanılmaz tetikliyor. Doğa temasını insan figürleri ile birleştirerek her türlü duygu birikimimi pişmiş toprakla bütünleştirip izleyiciye sunuyorum.’ diyor.

Sanatçı Elif Saltık’ın yaşadıklarını, hissettikleri, masalsı bir anlatımla izleyiciye adeta bir tiyatro sahnesindeymiş gibi sunduğu yapıtlarını Galeri Diani’de izlerken sizleri düş kurmaya bekliyoruz.


 
Elif Saltık Kimdir?

1971 senesinde İstanbul’da doğdu. İlk orta ve lise eğitimimi tamamladıktan sonra 1993 te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Görüntü Sanatları Tiyatro Dekor ve Kostüm ana sanat dalından mezun oldu. Mezun olduktan sonra çeşitli Tiyatro ve Televizyon kanallarında dekorlar yaptı. Eğitim ve kişisel becerilerinin   katmış olduğu özgüven ve yaratıcılığı başkalarına da aktarabilecek  olmak adına seramik sanatına adım attı. M:G:S.Ü de aldığı  eğitimler sayesinde iş hayatında  dekor yaparken yarattığı hikayeleri,  çamurun üstünde yaşatmaya başladı. 2010 yılından bu yana seramik hayatının vazgeçilmezi oldu. Kendi atölyesi ve faklı atölyelerde, elle şekillendirme üzerine eğitimler veren sanatçı, belirli dönemlerde workshoplar düzenledi. Seramik ve heykel çalışmaları dışında, farklı organizasyonlarda tasarım çalışmaları yaptı, çeşitli karma sergilere ve fuarlara katıldı.

#Snobmagazin #Magazin #Elif Saltık
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