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'Elif Ana' Filmi Seyircisiyle Buluşmak İçin Gün Sayıyor
Çekimleri Kahramanmaraş ve çevresinde gerçekleştirilen 'Elif Ana' filminin 9 Aralık 2022'de vizyona gireceği açıklandı. İşte detaylar...
Kültür - Sanat 17.10.2022, 15:01 17.10.2022, 15:00 arif hür
"Elif Ana" karakterine Aliye Uzunatağan hayat verirken filmde İlyas Salman, Sermiyan Midyat, Cezmi Baskın, Füsun Demirel, Orhan Aydın, Turgay Tanülkü, Cansu Fırıncı, Ali Sürmeli, Necmettin Çobanoğlu, Rıza Sönmez, Muhlis Asan, Erdal Ayna, Kazım Çarman, Levent Üzümcü, Hülya Diken ve Eray Türk gibi oyuncularda yer aldı.
ELİF ANA FİLMİNİN KONUSU
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi kırsal Pulyan köyünde 1903 yılında dünyaya gelen ve yaşadığı dönemde yaptığı iyiliklerle tanınan Elif Sugan'ın hayatı beyazperdeye aktarıldı.
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|P
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|27
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|25
|2. Barcelona
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|22
|3. Atletico Madrid
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|19
|4. Real Betis
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|19
|5. Real Sociedad
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